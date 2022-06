Ascolta questo articolo

Una giovane donna in America è stata uccisa da un cliente del fast-food nel quale la vittima lavorava da sole tre settimane, che ha sparato dopo aver iniziato una lite per la quantità di maionese presente nel suo panino. Il fatto è avvenuto ad Atlanta, dove il bilancio della sparatoria avvenuta nel locale è di una vittima ed una ferita.

Brittany Macon, di soli 26 anni, è stata uccisa a colpi di pistola domenica dopo le 18:30 in un ristorante facente parte della catena Subway, una nota compagnia di fast food americana che vende diverse varietà di panini. L’assassino si è arrabbiato perché il sandwich acquistato non era come lo voleva.“Che ci crediate o no, era perché c’era troppa maionese nel suo sandwich”, ha confermato il proprietario del punto vendita Willie Glenn ai giornalisti. Le due giovani donne hanno proposto all’uomo di rifare il suo panino, ma non ha sentito ragioni.

“Ha deciso di far degenerare la situazione ed è lì che si è scatenato l’inferno”. L’uomo ha aperto il fuoco nei confronti di due impiegate del fast food, la vittima 26enne ed la collega Jada Statum di 24 anni, due migliori amiche e coinquiline, ed avevano iniziato a lavorare nel punto vendita insieme ad inizio mese.

Brittany è stata dichiarata morta sul posto dai soccorritori accorsi dopo la sparatoria, mentre Jada è stata ricoverata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’assassino le avrebbe sparato alle spalle mentre cercava di proteggere suo figlio di 5 anni si trovava nel ristorante, e che fortunatamente non ha riportato ferite. “Non so cosa sta succedendo al mondo, tutti vogliono portare una pistola, tutti vogliono spaventare qualcuno con una pistola. È spaventoso”, ha detto Glenn.

Per la sparatoria è stato fermato un uomo di 36 anni, il cui nome non è stato annunciato alla stampa.“Quello che vedete alle mie spalle è il risultato di una tragedia“, ha commentato il Capo di Polizia Darin Schierbaum parlando alla stampa davanti al Subway. “Una tragedia senza senso che abbiamo visto diverse volte nel corso dell’anno, dove una lite porta ad una sparatoria, ed ora abbiamo qualcuno che è morto”.