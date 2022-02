Un bambino di solo 5 anni, affetto da autismo, è stato abbandonato in strada e salvato soltanto grazie agli automobilisti che, nella giornata di giovedì 17 febbraio, lo hanno visto vagare per la città. In base a quanto racconta la polizia di Colerain Township, la madre, responsabile dell’abbandono del pargolo, è stata arrestata e ora si trova in carcere. Non si sanno ancora quali siano le accuse che pendono su di lei, ma deve rispondere di abbandono di minore.

In base a quanto è emerso finora, la madre, di anni 32, avrebbe abbandonato il bambino in strada per poi andarsene. Il bambino, affetto da autismo e che non parla, è stato portato alla stazione di polizia grazie ad alcuni residenti che lo hanno visto e si sono preoccupati. Proprio un automobilista ha raccontato di aver visto “camminare da solo, fradicio, su Gaines Road vicino a Sheed Road subito dopo le 21:00″.

Il bambino vagava da solo, salutando tutte le auto che passavano. Soltanto grazie a una foto che la polizia dell’Ohio ha diramato, si è scoperto chi fosse il bambino e, di conseguenza, la madre che si trova in carcere in questo momento. Il procuratore Joe Deters che, insieme ai colleghi, si occupa del caso, ha detto: “Questi casi ti spezzano semplicemente il cuore. Tutti i bambini dovrebbero crescere amati e desiderati. Spero che il bambino alla fine arrivi in una casa amorevole”.

In questo momento, la donna si trova nel Kentucky e non si sa come mai si trovi lì. Rimarrà lì ancoa un paio di giorni per poi essere trasferita al carcere dell’Ohio dove deve rispondere di molte domande e accuse a suo carico.

La zona in cui è stato trovato il bambino era molto buia, spaventosa e senza luci, quindi una situazione preoccupante per qualsiasi, figuriamoci per un bambino che vagava da solo in quelle aree e affetto da autismo con tutte le difficoltà che questo comporta.