Un padre ha sparato tre volte al guardone che ha molestato sua figlia di soli 10 anni, secondo quanto confermato dalla polizia del Texas che sta indagando sul caso. I media locali raccontano che l’uomo stesse compiendo atti sessuali davanti alla finestra della cameretta della bambina nella serata di domenica.

La vicenda ha avuto inizio quando una coppia di coniugi, che per proteggere la privacy della loro bambina hanno chiesto di rimanere anonimi ai media, si trovava nella propria abitazione alle 10 di sera quando ha sentito le urla della bambina provenire dalla sua camera da letto. La piccola terrorizzata aveva visto l’uomo compiere atti sessuali davanti alla sua finestra.

“Ha guardato fuori dalla finestra ed ha visto questo tizio che si toccava. Ha portato via l’innocenza di mia figlia“, ha raccontato la madre della bambina ai media. I coniugi sono entrambi in possesso di pistole detenute legalmente, e si sono quindi armati per affrontare l’uomo fuori dalla loro casa di Houston. Il padre ha intimato all’uomo di sdraiarsi sul prato fino all’arrivo della polizia, ma il guardone non ha obbedito ed ha cercato di fuggire raggiungendo un distributore di benzina al di là della strada.

Lì i genitori della bambina lo hanno raggiunto, e la madre lo ha tenuto a portata di tiro mentre il padre è entrato nel distributore per chiedere di chiamare il 911. È allora che il maniaco ha aggredito la donna, disarmandola e puntandole la pistola contro. Il marito è tornato fuori e, temendo per la vita della moglie, ha sparato colpendolo tre volte.

“Non volevamo sparargli. Stavamo aspettando la polizia perché lo arrestassero, perché sono abbastanza sicura che se lo ha fatto a mia figlia, lo fa anche ad altri bambini là fuori“, dice la donna, “preghiamo per lui e per la sua famiglia”. L’uomo è attualmente ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono gravi, ma stabili.