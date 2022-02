Quella che arriva dagli Stati Uniti d’America è una notizia che lascia senza parole. Tre studentesse della nota università di Harvard hanno denunciato infatti di essere state oggetto di molestie sessuali da parte di un professore, un noto docente che insegna antropologia. La notizia è riportata dai principali media internazionali. Nella denuncia presentata dalle studentesse si legge che l’ateneo in questi anni avrebbe ignorato le accuse mosse da loro al professore.

Per questo hanno denunciato di rivolgersi all’autorità giudiziaria federale, che adesso ha aperto un fascicolo sul caso. Da quanto emerso l’indagato sarebbe un docente di 77 anni, di cui preferiamo omettere le generalità per motivi di privacy, ma anche perchè nei suoi confronti non è stata ancora formalizzata nessuna accusa. Gli inquirenti vogliono capire per bene questa storia. Le studentesse hanno denunciato di essere stata palpate e di essere stata baciate senza il loro consenso.

Lo scandalo

La notizia ha suscitato una certa indigmazione nell’opinione pubblica americana. Come già detto per il momento c’è soltanto la denuncia delle tre studentesse, e gli inquirenti hanno appena cominciato le indagini attorno a questo delicato caso. Non è escluso che le tre vengano sentite dagli inquirenti.

Il docente, da quanto emerge dal racconto delle accusatrici, le avrebbe minacciate che se si fossero lamentate delle sue azioni avrebbe messo i bastoni tra le ruote alle loro carriere universitarie. Da qui è appunto partita la decisione delle ragazze di denunciare quanto le stava accadendo ormai da diverso tempo.

Saranno i magistrati adesso ad esprimersi su questa vicenda. Nelle prossime ore si conosceranno sicuramente ulteriori dettagli su questo fatto di cronaca, per il momento l’università non pare aver rilasciato dichiarazioni ufficiali, che potranno arrivare a stretto giro. Sul caso non ci resta che attendere ulteriori riscontri investigativi. Certo è che la vicenda va chiarita completamente.