La star di Tik Tok, Timothy Hall, in arte “Timbo the Redneck”, è morto in Florida a causa di un gravissimo incidente avvenuto mentre si trovava a bordo del suo pickup. Il giovane, di 18 anni, secondo quanto si apprende dai media internazionali stava sgommando con il veicolo, quando, per cause in corso di accertamento dalla polizia degli Stati Uniti, il pickup si è ribaltato. Hall è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando gravissime ferite.

La comunità di Jennings, la cittadina della Florida in cui si è verificato il dramma, è rimasta sotto shock dopo quanto accaduto. A comunicare il decesso del giovanissimo è stata la madre. La donna ha spiegato che il figlio non potrà più girare video su Tik Tok in quanto ha perso tragicamente la vita durante il sinistro. Al momento del dramma, come già detto, pare che il 18enne stesse facendo delle sgommate per strada, ma non si sa se per girare un video oppure per altre circostanze. Lo confermerebbe anche il fratellastro, Tony.

L’auto lo ha schiacciato

Il pickup, pesante diverse centinaia di chili, lo ha praticamnte schiacciato. Il veicolo, dopo essersi ribaltato, è praticamente caduto addosso al ragazzo. Con lui sarebbe stata presente anche la fidanzata Kori, che però sarebbe rimasta quasi illesa. “Voglio ringraziare tutti, amava TikTok e credeva in tutti i fan e chiunque lo supportasse” – così ha detto la madre di Timothy in un video messaggio.

La donna, così come tutta la famiglia, è sconvolta dal dolore. Tutti i suoi 215.000 followers stanno commentando la tragica scomparsa del 18enne sul suo profilo social. Per poter pagare il funerale la famiglia ha avviato una raccolta fondi con cui ha ottenuto 10.000 dollari, la cifra necessaria per le esequie.

Il seguito del tiktoker stava crescendo sempre di più. Il fratellastro ha dichiarato che Timothy amava tutti i suoi fan ed era orgoglioso di quello che stava costruendo. Nelle prossime ore sicuramente potranno conoscersi ulteriori dettagli sulla morte di questo giovanissimo. Sul caso continuano ad indagare le autorità.