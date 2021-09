USA, svolta sull’11 settembre, in corso la declassificazione dei file riservati

Cosa ne pensa l’autore

Lucs Goders - C'è da chiedersi i motivi per cui le amministrazioni precedenti a quella di Joe Biden volessero mantenere secretate e segrete tutta una serie di informazioni alla cittadinanza, che avrebbero potuto fare chiarezza, per dare un volto ai responsabili di questo vile atto di terrorismo. Non resta altro che attendere 6 mesi di tempo e vedere se effettivamente verranno resi pubblici questi nuovi documenti.