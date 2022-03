È di 19 bambini ricoverati il bilancio dell’incidente che ha visto un SUV schiantarsi contro un asilo lo scorso giovedì negli Stati Uniti. Una tragedia sfiorata, dato che l’automobile fuori controllo ha sfondato il muro dell’edificio, entrando completamente nel Great Adventures Preschool and Daycare di Anderson, in California.

L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio poco prima delle 14:30. All’interno della struttura erano presenti 19 bambini e due adulti, quando il SUV della Suzuki ha colpito il muro dell’edificio, che si trova sull’angolo tra Balls Ferry Road e Martha Street, sfondando la parente in mattoni ed entrando nella stanza comune dell’asilo.

Quando i soccorsi sono arrivati al luogo dell’incidente dopo che erano state segnalate diverse persone ferite, 14 dei minorenni erano stati trasportati in ambulanza verso l’ospedale più vicino. Gli altri 5 bambini, che erano presenti nella struttura a momento dell’incidente ma non erano stati ritenuti in condizioni tali da giustificarne il ricovero, sono stati portati in altri ospedali locali da parte dei genitori preoccupati.

Il Dipartimento di Polizia di Anderson ha rilasciato un comunicato alla stampa nel quale precisano che la maggior parte dei bambini in ospedale sono ricoverati in via precauzionale, nonostante riportino “diversi gradi di ferite“, e che nessuno di loro si trova in pericolo di vita. Anche i due adulti presenti nell’asilo sono rimasti feriti nell’incidente, ma non sono ricoverati in ospedale.

A bordo del SUV erano presenti due persone al momento dell’impatto. L’autista del mezzo, una donna del luogo che non ha riportato alcuna ferita, ha collaborato con le forze dell’ordine e pare che non sembrasse sotto effetto di alcool o droghe al momento dell’incidente. La donna è stata rilasciata dopo aver parlato con la polizia. È al momento in corso una indagine per chiarire la dinamica dell’incidente, e la polizia locale riferirà presto nuovi dettagli sulla vicenda.