USA, Suv piomba sulla folla a un corteo natalizio: bilancio di 5 morti e 40 feriti

La paura continua a essere predominante negli Stati Uniti dove un Suv nel Wisconsin è piombato sulla folla durante il corteo natalizio che si tiene nel Wisconsin. Una giornata davvero folle che parla di un bilancio di 5 morti e di 40 feriti, tra cui cinque sono dei bambini. La polizia ha già comunicato di aver ritrovato il veicolo e aver individuato il responsabile di questa tragedia che ha colpito ancora una volta gli Stati Uniti.

Il responsabile sarebbe Darrell E. Brooks Junior, un afroamericano di 39 anni che, secondo le fonti della polizia ha precedenti penali dal momento che, soltanto due giorni fa, è stato scarcerato in seguito alla pagamento di una cauzione di 1000 dollari. Dan Thompson, il capo della polizia che sta monitorando la situazione, parla di una indagine molto fluida e vi sono sospetti di attentato terroristico.

Nella giornata del 22 novembre le scuole rimarranno chiuse e la Casa Bianca sta monitorando attentamente la situazione, oltre a porgere cordoglio e sostegno a tutte le persone che sono state colpite. Una notizia che ha subito fatto il giro dei media americani con le voci anche dei vari testimoni che hanno assistito alla tragedia.

Molte le famiglie con bambini che sono fuggite, in preda al terrore e alla paura e diverse le persone ferite a terra. Sui social vi sono video che mostrano le immagini del Suv di colore rosso sfrecciare a folle velocità per poi gettarsi sulla folla. Un episodio che è accaduto intorno alle 17 di domenica 21 novembre, ora locale degli USA, durante una parata natalizia che si tiene ogni anno nella città del Wisconsin.

Si diffondono in queste ore anche le voci dei testimoni, come quella di Angelito Tenorio: “Stavamo tornando indietro dopo aver finito di marciare nella parata quando abbiamo visto un suv che sfrecciava con l’acceleratore a tavoletta a tutta velocità lungo la via del corteo. Poi abbiamo sentito un forte boato e assordanti urla e pianti delle persone che erano state colpite dal veicolo”.

La prima fonte a raccontare quanto successo e darne immediatamente notizia è stata Kaylee Staral, reporter del Milwaukee Journal Sentinel che ha visto questa auto sfrecciare e persone a terra in seguito alla velocità del veicolo.