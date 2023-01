Ascolta questo articolo

Una donna senzatetto è stata arrestata con la gravissima accusa di aver spinto una bambina di tre anni su un binario del treno, in un gesto scioccante che è stato catturato in un video di una telecamera di sorveglianza. Succede in Oregon, dove la crisi dei senzatetto continua ed essere fuori controllo a Portland.

Brianna Lace Workman, 32 anni, è accusata di essere la persona che ha spinto giovedì la piccola sulla piattaforma MAX del Gateway Transit Center. La bambina, che era in piedi ed indossava un cappotto rosa, stava aspettando sul binario con sua madre, mentre accanto a loro sostava il passeggino vuoto.

Come mostrato dai filmati di sorveglianza, all’improvviso una persona che era seduta alle sue spalle si alza e la spinge sulla schiena con violenza, facendola cadere di faccia sui binari. La persona, che nel video si vede indossare un cappello rosso, è stata identificata come la Workman.

Fortunatamente per la piccola, al momento dell’aggressione non stava passando nessun treno, ed è stata riportata sulla piattaforma dalle persone presenti che hanno assistito al gesto. La bambina, atterrata di faccia sul metallo e sui sassi, non avrebbe riportato nessuna grave conseguenza fisica, ma ha lamentato di avere un forte mal di testa, e il procuratore distrettuale locale ha detto che aveva un segno rosso sulla fronte.

Secondo i documenti del tribunale, la Workman è registrata come senzatetto e residente a Portland, ed è stata accusata di tentato assalto di primo e terzo grado, disturbo della quiete pubblica ed interferenza con i trasporti pubblici. L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Multnomah ha raccomandato che la donna rimanga in custodia. Il suo avvocato ha dichiarato in un comunicato: “Su richiesta della signora Workman, non sto chiedendo il suo rilascio in questo momento, ma mi oppongo alla mozione dello stato di detenzione preventiva“.