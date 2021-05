USA, sparatoria ad un compleanno provoca 7 morti: risparmiati i bambini

Orrore in America, dove l’ennesima sparatoria ha provocato sette vittime. L’ultimo sanguinolento assalto da arma da fuoco si è svolto domenica mattina a Colorado Springs durante una festa di compleanno, nella quale un gruppo di amici, parenti e bambini si erano riuniti per festeggiare presso il Canterbury Mobile Home Park, uno dei tipici trailer park americani dove le persone vivono a bordo di case mobili.

Secondo quanto riportato dai media americani, ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo la cui fidanzata era presente alla festa. Sette le vittime totali della sparatoria, tra cui anche l’assalitore e la sua fidanzata. Le autorità locali hanno risposto alla chiamata al numero di emergenza che segnalava la sparatoria alle 12:20 circa.

All’arrivo della polizia, sei persone erano già morte, mentre una era gravemente ferita ed è deceduta in seguito in ospedale. I bambini presenti alla festa erano miracolosamente incolumi, e sono stati affidati ai relativi parenti. “Siamo ancora tutti incredibilmente scossi, dagli agenti che per primi sono arrivati sulla scena agli investigatori che stanno ancora lavorando sul posto“, dice il comandante della polizia di Colorando Springs Vince Niski in un comunicato.

“Quanto accaduto è qualcosa che speri non succeda mai nella tua comunità, nel posto che chiami casa“. Al momento non è stato reso ufficiale il nome del presunto omicida né delle vittime, ed una indagine è in corso per chiarire i motivi del gesto. Secondo le prime fonti, pare che l’omicida si sia suicidato dopo aver aperto il fuoco sui partecipanti alla festa.

Si tratta della seconda grave sparatoria in Colorado nel giro di poche settimane: lo scorso 22 Marzo infatti un uomo ha aperto il fuoco in un supermarket uccidendo dieci persone, tra cui un agente di polizia. L’autore della sparatoria, Ahmad Al Aliwi Al-Issa, è stato arrestato e dovrà rispondere di 10 accuse di omicidio ed una di tentato omicidio. Lo scorso febbraio invece sono state ben tre le sparatorie mortali nello stato del Colorado, portando ad un totale di cinque sparatorie di massa in cinque mesi.