Si sono vissuti momenti di terrore a Decatur, piccola comunità suburbana nei pressi di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti D’America. Qui, infatti, un uomo di 30 anni, Victor Lee Tucker Jr, ha sparato alcuni colpi di pistola all’interno di un supermercato, il Big Bear. Tutto sarebbe cominciato quando la cassiera, notando l’uomo senza mascherina anti Covid, le ha detto gentilmente di indossare il dispositivo di protezione individuale. L’uomo non aveva ancora comperato nulla, per cui è uscito dall’attività commerciale per poi tornare pochissimi istanti dopo armato.

Improvvisamente Tucker ha cominciato a sparare all’impazzata, rivolgendo per prima cosa l’arma verso la cassiera, uccidendola sul colpo. A questo punto gli addetti alla sicurezza hanno risposto al fuoco. Il conflitto a fuoco ha provocato tre feriti, tra cui il vigilantes che ha sparato contro il 30enne. Anche il 30enne autore del folle gesto è rimasto ferito, e si trova ricoverato in ospedale. Un secondo cassiere, sfiorato da un proiettile, si sta curando a casa.

Lo sceriffo: “C’è stata una discussione”

“C’è stato uno scontro, una discussione – non so esattamente cosa – in riferimento all’uso di mascherine, a quel punto il soggetto ha estratto un’arma e ha sparato alla cassiera” – così ha spiegato lo sceriffo della contea di DeKalb, Melody Maddox. Le autorità hanno sottolineto che l’episodio è avvenuto all’interno del supermercato.

Il 30enne avrebbe sparato con una pistola. Adesso gli inquirenti stanno indagando a fondo sul caso, anche per capire che cosa sia realmente accaduto nel market e ricostruire esattamente la dinamica della sparatoria. Tanto spavento vi è stato anche tra gli stessi clienti dell’attività commerciale, che hanno assistito alla sparatoria.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato negli Stati Uniti D’America. Il pronto intervento degli uomini della sicurezza ha evitato anche conseguenze che potevano essere peggiori. Il 30enne si trova in ospedale in stato di arresto.