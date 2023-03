Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Se esiste un inferno, spero vivamente che quest'uomo ci finisca dopo una lunga e dolorosa vita terrena. Non so se a Dallas è prevista la pena di morte, spero di si e spero che sarà scelta per questo individuo, o in alternativa spero che gli tocchi il carcere a vita senza condizionale.