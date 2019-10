USA: sospettato di omicidio trovato dopo 40 anni di ricerca: l’uomo ha ora 86 anni

Era il 1980 quando – il 22 settembre – nell’Idaho, all’esterno del bar Sport’s Club di Clayton, un allevatore 52enne di nome Daniel Mason Woolley morì per i colpi – alla testa – di un’arma da fuoco, mentre un uomo fu ferito alla spalla ed una donna alla testa.

Del caso se ne occupò subito l’ufficio dello sceriffo della Custer County: il principale sospettato dell’omicidio fu ritenuto un uomo di nome Walter James Mason, residente ed impiegato nella cittadina ed amico della vittima.

La notte dell’omicidio sarebbe stato invitato ad andarsene dal locale in seguito ad un’aggressione fisica e verbale nei confronti della moglie ma, poco dopo, si sarebbe ripresentato, venendo accompagnato all’uscita da un uomo e dal figlio del barista.

Nel parcheggio del bar ne sarebbe seguita un’accesa discussione che avrebbe spinto la vittima ad intervenire: Mason però se ne sarebbe andato per poi ritornare munito di due pistole. Successivamente, avrebbe sparato sia a Woolley che ad altre persone presenti all’interno ed all’esterno del bar, secondo quanto dichiarato dal Post Register: a questo punto si sarebbe recato in un ulteriore locale, attraversando la strada, per ordinare da bere ed uscire successivamente a piedi, prima dell’arrivo della polizia.

Da allora, l’ufficio dello sceriffo, in collaborazione con l’FBI ed il Dipartimento per la pesca e la fauna selvatica, sono stati impegnati nella ricerca dell’uomo che però sembrava essere sparito nel nulla: la sua fuga è terminata dopo 39 anni, quando è stato rintracciato a 1.500 miglia di distanza, nel mezzo del Texas.

Pare vivesse sotto il nome di Walter James Allison: la prova delle impronte digitali avrebbe confermato la vera identità dell’uomo 86enne, come notificato dall’Idaho State Journal. Sarebbe stato quindi preso in custodia nella Contea di Eastland in una struttura di detenzione sicura, secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa dell’Ufficio dello sceriffo della Contea di Custer nell’Idaho, in attesa del processo per omicidio di primo grado: dichiaratosi non colpevole, l’avvocato David Cannon è stato assunto come suo avvocato.