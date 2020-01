USA: sorpreso nudo con due bambini, 60enne viene picchiato selvaggiamente dal padre dei piccoli

Una orribile storia di cronaca arriva in queste ore dagli Stati Uniti d’America. Mark Stanley, un uomo di 60 anni, è stato arrestato la scorsa settimana dalla polizia di Spotsylvania, in Virginia, dopo essere stato brutalmente picchiato per aver molestato due bambini.

L’uomo, proveniente dalla Carolina del Nord, si trovava in Virginia per visitare dei parenti, presumibilmente per le vacanze natalizie appena finite. Sembra che Stanley fosse ospite presso la casa dei suoi congiunti quando un uomo presente in casa, il cui rapporto di parentela con Stanley non è stato reso pubblico, è andato a controllare i propri bambini, rispettivamente di due e tre anni di età, ed ha trovato Stanley con i pantaloni e le mutande abbassati nella camera insieme ai piccoli.

Sconvolto dalla scena che gli si è presentata davanti, il padre dei bambini ha chiesto al parente cosa stesse facendo, mentre Stanley ha approfittato dello shock dell’uomo e l’ha spinto energicamente fuori dalla porta chiudendola a chiave. Il padre è riuscito con la forza ad accedere nuovamente alla stanza, ed ha iniziato a colpire Stanley con violenza prima di minacciarlo con una pistola, secondo quanto riportato dai media locali.

All’arrivo i poliziotti, chiamati in risposta a una disputa domestica, si sono trovati davanti ad una scena caotica, con Stanley che aveva gravi ferite al volto che sono chiaramente visibili anche nella foto segnaletica che è stata diffusa dalla polizia. L’uomo è stato portato in ospedale per le prime medicazioni ed è stato in seguito imputato per libertà indecenti e assalto domestico, ma la polizia conferma che, dato il tema sensibile della questione, le indagini sono in corso e che sono in attesa che altre accuse vengano formalizzate.

I due bambini, dei quali è stata diffusa solo l’età e di cui non si conoscono il sesso ed il nome, sono stati ricoverati in ospedale, dove saranno controllati ai medici, mentre il loro padre, il cui nome non è stato rilasciato per difendere la privacy dei piccoli, al momento non si trova sotto accusa per l’assalto a Stanley, anche se la polizia specifica che le indagini sono tuttora in corso.