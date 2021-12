Una vicenda curiosa arriva dagli Stati Uniti d’America, precisamente dalla Florida, dove mercoledì scorso il 38enne Adam Jenne ha tentato di volare su un aereo della United Airlines indossando in faccia un perizoma al posto della mascherina. La sua intenzione, secondo quanto ha spiegato al personale di volo lui stesso, era protestare contro la norma, secondo lui assurda, che impone di viaggiare a bordo di aerei e mezzi pubblici indossando la mascherina, questo per contrastare la pandemia di Covid-19.

“Tanto la togliamo per bere e mangiare” – così ha risposto l’uomo al personale di bordo, che non ha assolutamente gradito il comportamento dell’uomo e lo ha fatto scendere immediatamente dal velivolo. L’incresciosa situazione è stata affrontata dal personale in servizio mentre l’aereo era a terra. Solo dopo aver risolto la situazione l’aereo è potuto decollare normalmente. Non è la prima volta che il 38enne si rende protagonista di un episodio del genere.

La nota della compagnia

La United Airlines ha diffuso una nota stampa a proposito dell’accaduto. “Il passeggero chiaramente non era in regola con il mandato federale della mascherina e apprezziamo che il nostro team abbia affrontato il problema a terra prima del decollo” – così ha spiegato la compagnia aerea statunitense.

Tra l’altro sui voli americani, sin dall’inizio della pandemia, sono stati registrati dai 100 ai 150 comportamenti “anomali” da parte dei passeggeri, alcuni dei quali si sono rifiutati di indossare la mascherine. Da gennaio 2021 la Federazione di volo americana ha registrato 5.660 segnalazioni di passeggeri che non hanno rispettato le regole anti Covid-19.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto negli States, tra l’altro la nazione più colpita al mondo dal Covid. Il virus, nonostante la campagna di vaccinazione, continua a circolare intensamente anche negli Stati Uniti d’America.