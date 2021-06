Aveva contratto il Sars-CoV-2, ma Heidi Ferrer, sceneggiatrice 50enne, era guarita e si era negativizzata. Nulla però lasciava presagire il calvario che sarebbe seguito. La donna, infatti, secondo quanto racconta il marito regista, Nick Guthe, ha cominciato ad avvertire degli strani sintomi a partire dalla scorsa estate. Prima la Ferrer ha accusato un forte dolore ai piedi, poi vi è stato un crescendo di disturbi clinici, che l’hanno portata a vivere una vita di inferno.

All’improvviso ha deciso di farla finita. Guthe ha spiegato alla stampa internazionale che la moglie aveva cominciato a soffrire di problemi digestivi e che aveva un affaticamento costante che non le consentiva di riposare bene. Nell’ultimo periodo dormiva un’ora alla volta non appena cercava di riposare. La donna è morta il mese scorso, ma solo in queste ore la notizia è stata pubblicata dai giornali internazionali, che hanno riportato una intervista del marito rilasciata per la Cnn.

Il long Covid

Non appena la Ferrer ha cominciato ad avvertire i primi disturbi si è rivolta a dei medici, che però non hanno diagnostico subito la sindrome del long Covid. Dopo mesi di analisi la donna è stata indirizzata presso un centro clinico per pazienti con il long Covid, questo in modo che potesse essere curata.

La patologia le ha provocato un forte stress, anche psicologico. La 50enne non è riuscita probabilmente a sopportare tutti i problemi derivati da tale sindrome. “Nell’ultimo periodo mia moglie aveva la mente annebbiata persino la lettura di un libro era diventata impossibile. Abbiamo bisogno che il governo e istituzioni intervengano subito per finanziare la ricerca e fornire servizi di supporto per la salute mentale a persone come lei” – così ha detto il marito Nick Guthe.

Heidi Ferrer era una sceneggiatrice nota in tutto il mondo. La donna aveva infatti collaborato per la serie tv Dawson Creek, molto nota tra gli adolescenti di tutto il pianeta. “Ancora oggi è difficile convincere le persone a prestare attenzione alle persone con sintomi long Covid” – così ha riferito inoltre il marito della Ferrer.