È caccia all’uomo in America per individuare e bloccare la persona che ha ucciso in pieno giorno la giovane commessa di un negozio di mobili di lusso a Los Angeles. Vittima dell’omicidio la 24enne Brianna Kupfer, che si trovava da sola a coprire il turno presso il negozio Croft House nel quartiere La Brea Avenue.

Il delitto si è svolto lo scorso giovedì intorno alle 13:50, quando un uomo è entrato nel negozio ed ha accoltellato la giovane. In seguito, l’uomo è fuggito dal retro del negozio lasciando la 24enne agonizzante a terra. Solo dopo 20 minuti un altro cliente è entrato nel negozio ed ha trovato Brianna a terra.

Quando la polizia è arrivata sulla scena, per la commessa non c’era più niente da fare. La polizia ha dichiarato che il sospetto potrebbe essere un senzatetto, che è fuggito dal retro ed ha continuato a camminare con calma allontanandosi dal luogo del delitto, come ripreso da alcune telecamere di sorveglianza della zona. È caccia all’uomo per il sospetto, descritto come un uomo alto, secco, di colore che indossava un cappuccio scuro, occhiadi da sole, mascherina bianca e jeans stretti scuri al momento dell’attacco.

Non è stato ancora chiarito un motivo per l’omicidio, anche se si pensa che possa essere stato totalmente casuale. Brianna era una consulente di design per il negozio di mobili, nel quale lavorava da circa un anno e il cui titolare la descrive come “intelligente, aggraziata e benvoluta da tutti”. Dopo il diploma presso il liceo Brentwood, aveva conseguito una laurea presso l’Università di Miami e stava conseguendo una laurea in design architettonico presso la UCLA.

L’omicidio arriva in un momento in cui una nuova ondata di crimini sta vedendo protagonista Los Angeles, con il Procuratore Distrettuale George Gascon sotto accusa per non essere riuscito a porre fine alle violenze. Rispetto al 2019, gli omicidi sono aumentati del 52% e le sparatorie del 59% secondo i dati del Distretto di Polizia di Los Angeles. In aumento anche le rapine nelle case e i furti organizzati nei negozi.