Sarebbero da annullare migliaia di battesimi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella zona di Phoenix, in Arizona, dove un sacerdote avrebbe sbagliato la formula di battesimo per un periodo di due decenni, ovvero ben 26 anni. Queste persone fino a poco tempo fa credevano di aver ricevuto correttamente il sacramento, fino a quando si è scoperto che, per colpa di certo non loro, non era così. Padre Andreas Arango, questo il nome del sacerdote, sbagliando la formula ha praticamente invalidato i sacramenti.

L’errore, secondo quanto fanno sapere i media internazionali, è stato scoperto alla metà del 2021. Da allora il sacerdote avrebbe smesso con il suo incarico e si starebbe dedicando ad aiutare le persone rimaste coinvolte. Un errore di non poco conto che adesso costringerà moltissime persone a ripetere nuovamente il battesimo. Si tratta soltanto di una parola pronunciata nel modo sbagliato, parola che ha provocato però adesso tantissimi disagi.

“Noi vi battezziamo”

Solitamente durante il rito di battesimo i sacerdoti, in tutto il mondo, utilizzano la frase “io ti battezzo”. Il padre in questione non ha usato questa formula, ma ha detto “noi vi battezziamo”, al plurare quindi. E questa cosa appunto non per una volta, ma per decine, forse centinaia o migliaia di volte. Scoperto l’errore si sta correndo quindi ai ripari.

Dell’accaduto è stato anche informato il vescovo della Diocesi di Phoenix, che ha chiesto ai fedeli di aiutarlo ad identificare le persone che adesso devono ripetere i sacramenti. Ma, in questo caso, purtroppo, il danno si aggiunge alla beffa, in quanto chi ha ricevuto il battesimo con la formula sbagliata deve ripetere tutti i sacramenti ricevuti fino ad ora.

“Mi rattrista apprendere di aver eseguito battesimi non validi durante il mio ministero sacerdotale usando regolarmente una formula errata. Mi rammarico profondamente del mio errore e di come questo abbia colpito molte persone” – queste le parole di padre Arango, che si dice molto dispiaciuto e amareggiato per quanto avvenuto.