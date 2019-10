USA: Robert De Niro accusato legalmente di discriminazione di genere

Il celebre attore Robert De Niro è al momento alle prese con seri guai giudiziari: da parte di un’ex dipendente e veterana della Canal Production: una denuncia da 12 milioni di dollari infatti è stata presentata a suo carico, presso il tribunale federale di Manhattan, per discriminazione di genere.

La vice presidente Graham Chase Robinson si sarebbe infatti sentita obbligata a licenziarsi nel mese di aprile, a causa di minacce, insulti ed avance, contatti fisici indesiderati e commenti a sfondo sessuale: le prove a carico sarebbero presenti, compresi alcuni messaggi lasciati ad una segreteria telefonica, in cui De Niro la avrebbe definita con termini poco eleganti, rimproverandola per non aver risposto alle sue telefonate.

Anche la tematica salariale sarebbe al centro della disputa: nella denuncia infatti l’attore verrebbe ritenuto non considerevole della parità tra uomini e donne, inducendo la Robinson a compiere mansioni tradizionalmente relegate al genere femminile, pagandola meno rispetto ai suoi colleghi uomini, oltre a negarle gli straordinari.

Non sarebbe comunque la prima azione legale tra l’attore due volte premio Oscar e la sua ex dipendente: 6 milioni di danni infatti erano stati chiesti dall’ex “Toro scatenato” alla sua vice presidente, accusandola della sottrazione di somme societarie per appropriazione indebita, oltre ad incolparla di aver visionato, durante le ore di lavoro, le serie Netflix per un totale di 4 giorni durante il mese di gennaio, per seguire 55 episodi di Friends.

Nato il 17 agosto 1943, il produttore e regista americano è attualmente protagonista di “The Irishman” di Martin Scorsese: vincitore di un Golden Globe, nominato a 4 Screen Actors Guild Awards e Primetime Emmy Awards, oltre a 6 BAFTA Awards, ha ottenuto anche l’AFI Life Achievement Award, il Cecil B. DeMille Award e la Presidential Medal of Freedom.

Per il suo lavoro del 1997 “New York, New York “, ”Midnight Run” nel 1988 e per le più recenti “Terapia e pallottole “ del 1999 e “Ti presento i miei“ dell’anno successivo, ha ricevuto 4 nomination per il Golden Globe Award come miglior attore per film o commedia cinematografica.