USA: riconosciuta ingiusta la condanna all’ergastolo a tre adolescenti, scarcerati a 50 anni

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Fa riflettere molto questo fatto per la superficialità con cui una persona può venir giudicata. A volte basta trovare un colpevole per mettere a tacere tutto e tutti. Un colpevole da caricare di ogni tensione, pensiero, parola che ci vengano in mente, un pozzo dentro cui buttare tutto il negativo per liberare la mente e il cuore da ogni tristezza. Intanto una persona è stata denigrata, con una ferita interiore che, al di là della libertà restituita, porterà con sé per sempre.