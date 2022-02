L’uso spropositato delle armi provoca un’altra vittima innocente negli Stati Uniti d’America. Questa volta a perdere la vita è stata una bambina di 9 anni che si trovava a bordo di un pick-up insieme alla sua famiglia. A sparare è stato il 41enne Tony Earls. L’uomo, secondo quanto si apprende dai media internazionali, stava prelevando ad un bancomat a Houston, in Texas, quando all’improvviso sarebbe stato avvicinato da un soggetto che gli ha chiesto di consegnarli il denaro.

Il rapinatore con sè aveva un’arma e quando quest’ultimo si è allontanato Earls ha preso la sua pistola e ha fatto fuoco, colpendo però il bersaglio sbagliato. Il 41enne ha individuato il pick-up, sul quale credeva fosse salito il rapinatore, per cui senza pensarci ha sparato nei confronti del mezzo. Qui viaggiava appunto la piccola Arlene Alvarez, che è stata colpita dai proiettili.

Genitori sotto shock

La bimba, seduta sul sedile posteriore, stava ascoltando la sua musica preferita e aveva le cuffie alle orecchie, per cui non ha sentito gli spari. Il padre ha raccontato sotto shock quei terribili momenti alla stampa. Ha spiegato che appena ha udito gli spari lui e la moglie si sono riparati, urlando ad Arlene di fare altrettanto. La bimba non ha sentito.

“Eravamo diretti al nostro ristorante preferito. Mia figlia stava ascoltando la musica con le cuffie” – così ha detto il padre della piccola vittima. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma ogni tentativo di salvare la vita ad Arlene è stato vano. La bimba è stata dichiarata morta poco dopo in ospedale.

A chiamare la polizia sarebbe stato proprio il 41enne che ha sparato, il quale ha denunciato il tentativo di rapina ma ha spiegato di non essersi accorto di aver colpito il furgone in cui c’era la famigliola. Nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, potranno conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto negli States.