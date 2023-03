Una bambina di 8 anni, che era scomparsa dall’ottobre 2018, è stata finalmente riportata sana e salva negli Stati Uniti dopo essere stata ritrovata in Messico, secondo quanto riportato dalle autorità americane. L’FBI ha infatti confermato che Aranza Maria Ochoa Lopez è stata trovata al sicuro il mese scorso a Michoacán, in Messico, dalle autorità locali, e riaccompagnata negli Stati Uniti.

Aranza Lopez aveva solo 4 anni quando, il 25 ottobre 2018, fu rapita a Vancouver, nello stato di Washington. A portarla via fu sua madre Esmeralda Lopez-Lopez, che aveva perso la custodia della bambina, durante una visita supervisionata. La piccola si trovava in custodia dei servizi sociali in seguito lamentele che la madre abusasse di lei.

Nel corso della visita supervisionata ordinata dal tribunale, che si stava svolgendo presso un centro commerciale, la donna riuscì ad allontanarsi insieme alla bambina con la scusa di doverla accompagnare in bagno, e dopo essere uscita dal centro commerciale fuggì in auto in compagnia di un complice.

Nel 2019, Esmeralda è stata arrestata a Puebla, in Messico, ed estradata a Washington, ma la bambina non si trovava con lei, e non è ancora chiaro dove si trovasse al momento dell’arresto di sua madre. Secondo quanto riportato dai media americani, nel 2021 la Lopez si è dichiarata colpevole di rapimento di secondo grado ed interferenza di custodia di primo grado in relazione alla scomparsa di sua figlia, ed attualmente sta scontando una pena detentiva di 20 mesi.

Mercoledì l’FBI ha confermato che le autorità messicane hanno recuperato in sicurezza la bambina, che ora ha 8 anni, a febbraio. “Per più di quattro anni, l’FBI ed i nostri partner non hanno rinunciato ad Aranza“, ha detto in una nota Richard A. Collodi, agente speciale responsabile dell’ufficio dell’FBI a Seattle. “La nostra preoccupazione ora sarà sostenerla mentre inizia la sua reintegrazione negli Stati Uniti“.