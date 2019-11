USA: professori producono metanfetamina nei laboratori dell’università

Due professori di chimica associati sono stati arrestati venerdì per presunta fabbricazione di meth in un laboratorio di chimica dell’università dell’Arkansas. Il dottor Terry Bateman, 45 anni, e il dottor Bradley Rowland, 40 anni, sono accusati di fabbricazione di metanfetamina e uso di accessori atti alla produzione di droghe dopo un’indagine presso la Henderson State University di Arkadelphia, nell’Arkansas, secondo l’ufficio dello sceriffo della Contea di Clark.

“Bateman e Rowland sono stati oggetto di un’indagine nata con Johnny Campbell, capo della polizia della Henderson State University“, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in un comunicato stampa. L’indagine è stata poi raccolta dall’ufficio dello sceriffo insieme alla polizia di Arkadelphia e ad una task force sui narcotici.

Il laboratorio criminale dell’Arkansas ha sequestrato e analizzato numerosi campioni dal laboratorio in questione. “Due settimane fa, disponevamo di informazioni e prove per ritenere che il meth fosse prodotto in particolare in un laboratorio, al terzo piano“, dice Watson a Chemistry World. “A quel punto, il mio ufficio ha avviato un’indagine e alla fine ho avuto prove e probabili cause per arrestarli.”

L’università ha dichiarato in un comunicato stampa che i due uomini sono stati messi in congedo l’11 ottobre dopo un’indagine su uno strano odore chimico proveniente dai laboratori dei due, tre giorni prima. I test iniziali hanno indicato una presenza elevata di cloruro di benzile in un laboratorio, ha detto la scuola.

Il cloruro di benzile è stato identificato dalle agenzie governative come un prodotto chimico utilizzato nella produzione di metanfetamina. Bateman e Rowland dovrebbero comparire in tribunale in attesa di una decisione formale di accusa da parte del procuratore della Contea di Clark, secondo KARK. Non è chiaro se abbiano un avvocato o se siano ancora in custodia. Quindi la vicenda potrebbe ricordarci proprio il film «Smetto quando voglio» di Sydney Sibilia, o il famosissimo telefilm Breaking Bad , dove un professore di chimica si dava alla produzione di metanfetamina.