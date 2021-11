Ha investito e ucciso un pedone, poi, come se nulla fosse, è fuggito facendo perdere le sue tracce. Un poliziotto di Newark, nel New Jersey, è finito nei guai ed è stato arrestato dai suoi stessi colleghi. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, Louis Santiago, 25 anni, la sera del primo novembre viaggiava a bordo di una Honda Accord, quando all’improvviso ha colpito un pedone che si trovava in strada.

La vittima, un infermiere di 29 anni, è morta a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto. Santiago, invece di fermarsi a prestare i dovuti soccorsi è fuggito. Con lui a bordo della macchina viaggiava un’altra persona. Dopo essere fuggiti, i due sono tornati per vedere che cosa fosse accaduto a quella persona. Rendendosi conto della gravità della situazione ha caricato il corpo del malcapitato in auto e lo ha portato a casa, cercando aiuto alla madre.

Cadavere nascosto in casa

La madre, la 53enne Annette Santiago, ha cominciato a discutere con il figlio che la pregava di aiutarlo. I due hanno cercato delle soluzioni, ma poi sono stati interrotti dal padre, che intuendo la gravità di quanto accaduto non ci ha visto su due volte e ha chiamato la Polizia, mettendosi contro moglie e figlio.

Gli agenti sono arrivati in casa, trovando appunto il corpo della vittima. L’infermiere deceduto era stato messo sul sedile posteriore della Honda. A questo punto madre, figlio e l’amico di quest’ultimo sono stati portati in centrale per poter essere interrogati. Tutti e tre sono stati successivamente arrestati.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio avvenuto negli Stati Uniti. Non è sicuramente il primo caso del genere che si verifica nel mondo. A questo poliziotto, giovanissimo tra l’altro, è andata davvero molto male.