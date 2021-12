Stava provando degli abiti per potersi recare ad una festa, ma una ragazzina di 14 anni ha perso improvvisamente la vita a causa di alcuni colpi di pistola esplosi per errore da un agente della Polizia. Tutto è successo a North Hollywood, a Los Angeles. Gli agenti hanno aperto il fuoco contro una persona sospettata di aggressione che opponeva resistenza. Uno dei proiettili ha però oltrepassato il muro che si trovava alle spalle del sospettato.

Lì dentro c’era appunto la ragazzina che stava provando gli abiti. Per lei non vi è stato purtroppo nulla da fare: erano troppo gravi le ferite riportate dopo essere stata colpita dalla munizione. Una donna che si trovava sempre nei pressi della sparatoria è rimasta ferita e trasportata immediatamente nel più vicino ospedale. La Polizia ha emesso un comunicato in cui parla di un incidente “devastante e tragico”. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per accertare le relative responsabilità.

Vittima non identificata

Secondo quanto si apprende dai media internazionali la tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 23 dicembre. Al momento non sono state fornite nè le generalità della vittima, nè quelle del sospettato contro cui gli agenti hanno aperto il fuoco. Il capo della Polizia di Los Angeles, Michel Moore, ha assicurato “un’indagine completa e approfondita”.

Gli inquirenti hanno confermato di aver trovato un cavo metallico vicino al sospettato dell’aggressione, che è rimasto ucciso anch’egli nella sparatoria. “È assolutamente straziante, non trovo parole per cercare di dare conforto a una madre e una famiglia” – così ha affermato il capo della Polizia.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto negli Stati Uniti d’America. La notizia si è sparsa immediatamente in tutto il Paese, destando sgomento e sconcerto tra la popolazione. Non è tra l’altro la prima volta che negli USA accadono simili tragedie.