USA: per sposarsi devono dichiarare la loro razza di appartenenza. Due coppie fanno causa allo Stato della Virginia

Cosa ne pensa l’autore

Lara Tubia - Non smetto mai di sorprendermi di fronte alle assurdità a cui dobbiamo assistere in questo mondo: già il concetto di razza non esiste più, anzi non sarebbe mai dovuto esistere, figuriamoci nel 2019 doverlo perfino dichiarare! Rimango incredula anche del fatto che non sia stata fatta causa al cancelliere fino ad ora: questa vicenda ci insegna quanto non si debba mai smettere di lottare per superare l’ignoranza, i pregiudizi e la cattiveria ed anche gli errori del passato.