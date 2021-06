In queste ore è stato pubblicato l’atteso rapporto sugli Ufo da parte del Pentagono, la massima autorità della Difesa degli Stati Uniti D’America. Gli esperti hanno analizzato 144 casi di segnalazioni riguardo ad oggetti volanti non identificati avvenuti dal 2004 fino ad oggi. E qui arriva la sorpresa. Infatti, su 143 di loro rimane il mistero. Non si sa quindi con precisione che cosa siano questi oggetti. Per 21 di loro potrebbe trattarsi di veicoli ipersonici cinesi o russi, ma nessuna ipotesi viene scartata.

Non ci sono prove, in sostanza, che gli episodi registrati riguardino programmi militari segreti americani, tecnologia sconosciuta russa o cinese o visite extraterrestri. In mancanza di prove, però, precisa ulteriormente il rapporto, nessuna ipotesi resta esclusa, e quindi anche il fatto che potrebbe trattarsi di veicoli appartenenti a civiltà aliene resta un’ipotesi da prendere in considerazione. Ovviamente ci vorranno tutte le conferme del caso, conferme che, per ora, non sono arrivate.

Rapporto inconcludente

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, il rapporto in questione è inconcludente, ma per la prima volta il Governo americano ammette pubblicamente l’esistenza di questi fenomeni legati agli oggetti volanti non identificati. Ogni anno sono molte le segnalazioni del genere che arrivano da tutto il mondo.

“Dai 144 casi non ci sono indicazioni chiare che esista una spiegazione non terrestre per giustificarli, ma andremo dove i dati ci porteranno” – così hanno spiegato in un nota i funzionari del Pentagono. Tra l’altro, proprio la mancanza di conclusioni da parte del maggior organo della Difesa USA apre le porte ad altri scenari.

Nel mondo non si registrano soltanto episodi di avvistamenti di Ufo. Di tanto in tanto qualcuno racconta addirittura di essere stato rapito dagli alieni, il fenomeno delle cosidette “abduction”. Anche in questo caso si tratta di fenomeni tutti da verificare. Nei prossimi anni il Pentagono è intenzionato ad analizzare ancora questi fenomeni, aprendo una banca dati dove poter raccogliere tutte le segnalazioni di velivoli aerei non identificati.