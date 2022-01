Un 29enne irlandese, Shane McInerney, originario di Galway, rischia fino a 20 anni di carcere se condannato per aggressione. Il ragazzo il 7 gennaio 2022 si trovava su un volo della Delta Airlines, diretto da Dublino a New York, quando si è rifiutato di indossare la mascherina, ha lanciato una lattina conro un altro passeggero e ha persino mostrato il sedere ad una hostess, dopo essersi abbassato pantaloni e mutande.

Accusato di aver aggredito e intimidito l’equipaggio, l’ex atleta professionista, che doveva recarsi in Florida per lavorare presso un’ accademia di calcio, è comparso davanti a un giudice che gli ha concesso, per ora, la libertà dietro cauzione di circa 20mila dollari.

La denuncia e le dichiarazioni della compagnia aerea

Nella denuncia, presentata presso l’Eastern District of New York, si legge: “durante il volo di circa otto ore, l’imputato si è ripetutamente rifiutato di indossare la mascherina nonostante gli fosse stato chiesto decine di volte dal personale dell’equipaggio”. Sempre secondo la denuncia, l’uomo a un certo punto si è alzato dal suo posto per lamentarsi del cibo e sulla via del ritorno si è abbassato i pantaloni, prendendo in giro l’assistente ed i passeggeri vicini.

La Delta Air Lines ha affermato che la compagnia aerea “ha tolleranza zero per comportamenti indisciplinati nei nostri aeroporti e a bordo dei nostri aerei poiché nulla è più importante della sicurezza delle nostre persone e dei nostri clienti”. La Federal Aviation Administration, l’ente che sovrintende al traffico aereo civile negli Stati Uniti, invece, ha comunicato in questi giorni che osserverà una “politica di tolleranza zero” nei confronti delle persone che rifiutano le disposizioni governative che impongono di indossare la mascherina sui voli interni negli Stati Uniti.

Proprio in quest’ottica di tolleranza zero, di recente, i media hanno parlato di un aereo American Airlines, decollato da Miami e diretto a Londra, che è dovuto rientrare poichè una passeggera si è rifiutata di indossare la mascherina. La donna, indagata, è stata inserita nella “lista nera” che le impedirà di prendere voli della American.