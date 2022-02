In un terribile incidente che ha scosso la città di Las Vegas, una intera famiglia composta da quattro bambini e tre adulti è stata uccisa nello scontro che ha provocato nove vittime in totale, tra le quali anche l’uomo che ha provocato l’incidente. Lo scontro è avvenuto sabato intorno alle tre del pomeriggio nella zona nord della città.

Una Dodge Challenger si è immessa a velocità elevata in un incrocio nonostante il semaforo fosse rosso, e si è scontrata cinque altri veicoli. A guidare la macchina che ha provocato l’incidente il 59enne Gary Dean Robinson, morto in seguito alle ferite riportate nello scontro che ha causato nove vittime in totale.

A bordo della automobile che è passata con il semaforo rosso c’era anche un passeggero che ha perso la vita. La sua identità non è stata ancora rilasciata dalla polizia ai media, nonostante sia già stato identificato, in attesa che la famiglia venga notificata della sua morte. La prima macchina ad essere centrata dalla Dodge Challenger nell’incidente è stata una Toyota Sienna a bordo della quale viaggiava la famiglia sterminata nello scontro.

Le vittime sono state identificate come i quattro minorenni Fernando Yeshua Mejia di cinque anni, Adrian Zacarias di dieci anni, Lluvia Daylenn Zacarias di 13 anni, Bryan Axel Zacarias di 15 anni ed i tre adulti Gabriel Mejia-Barrera di 23 anni, David Mejia-Barrera di 25 anni e Jose Zacarias-Caldera di 35 anni. I Mejia e gli Zacarias erano fratellastri, mentre Jose Zacarias-Caldera era lo zio dei bambini.

Una pagina di raccolta fondi per pagare i funerali delle vittime è stata creata su GoFundMe dalla madre Erlinda Zacarias, che ha scritto: “Ho perso i miei figli, i miei figliastri e mio fratello. Sette delle nove persone che hanno perso la vita erano la mia famiglia, non ci sono parole per descrivere il dolore che io e mio marito stiamo provando“.