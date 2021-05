USA, partorisce il 16esimo figlio: "Non abbiamo mai usato contraccettivi"

Le famiglie numerose piacciono tantissimo e sono diversi i genitori che vorrebbero avere dai 3 ai 4 figli. Alcune famiglie, però, sembrano non accontentarsi e sfornano figli in una maniera incredibile. La storia che qui vi raccontiamo parla di una famiglia davvero da record e che ha sicuramente sconfitto ogni primato. Una famiglia americana che ha ben 16 figli, di cui l’ultimo nato da pochi giorni. Ecco la loro storia.

Carlos e Patty Hernandez sono una coppia rispettivamente di 38 e 39 anni che vivono negli USA, per la precisione a Charlotte, nel Nord Carolina. Sembrerebbero una coppia normalissima, ma la cosa che li distingue è il fatto che abbiano messo su una famiglia da record. In 13 anni sono riusciti ad avere ben 16 figli, tra cui tre coppie di gemelli.

La loro storia da primato è riportata da The Mirror. Oltre al fatto di avere 16 figli, la coppia ha anche deciso, su desiderio di Patty, la moglie, di dare a ogni figlio il nome che iniziasse con la lettera C. La stessa Patty spiega così la decisione di avere una famiglia molto numerosa: “Inizialmente non pensavamo di fare così tanti figli, ma non abbiamo mai usato anticoncezionali e sappiamo che i nostri bambini sono una benedizione di Dio, anche se molti non saranno d’accordo e magari ci insulteranno sul web”.

La coppia non esclude di avere altri figli, sebbene i costi, soprattutto, per le spese riguardanti il cibo siano alquanto esosi, in quanto arrivano a spendere fino a 1800 dollari mensili. Dal momento che i figli sono un dono di Dio, sono nelle sue mani in attesa che qualcosa accada. Non hanno mai ricevuto nessun sussidio statale dal momento che si tratta di una coppia di imprenditori benestanti che gestiscono una impresa di pulizie.

Il figlio maggiore si chiama Carlos Jr e ha 13 anni, presto potrebbe entrare nell’azienda di famiglia. Gli altri figli della coppia sono: Christopher, di 11 anni, le gemelle Carla e Caitlyn, di 10, Cristian, nove anni; Celeste, otto; Cristina, sette; i gemelli Calvin e Catherine, sei; Carol, quattro; i gemelli Caleb e Caroline, tre; Camilla, due; Charlotte e Crystal, un anno. In famiglia, è da poco arrivato, il 5 maggio, l’ultimo nato, ovvero Clayton che pesa 3.7 kg.