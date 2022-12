Ascolta questo articolo

Lo scorso 9 Novembre sarà una data che una donna americana ricorderà per tutto il resto della sua vita. Brenda Gomez Hernandez ha infatti nel corso della stessa giornata dato alla luce una bambina e scoperto di avere vinto alla lotteria poche ore dopo il parto.

Brenda, che ha 28 anni e vive nella Carolina del Nord, stava già avendo una giornata memorabile mercoledì 9 novembre, dopo aver partorito la sua prima figlia femmina, dopo aver già dato alla luce due maschi. La sua giornata è diventata ancora più straordinaria poche ore dopo, quando dalla Lotteria dell’istruzione della Carolina del Nord le è arrivata la comunicazione di essere risultata vincitrice.

Il premio da lei ottenuto ha un ammontare di centomila dollari, una cifra considerevole per la donna, che lavora come domestica in una casa. “Quando l’ho saputo, mi sono messa a piangere“, ha detto la donna agli ufficiali della lotteria, aggiungendo: “Sono così eccitata e felice“. La donna ha ritirato la sua vincita mercoledì, ed ha detto che una grande fetta della cifra sarà utilizzata per contribuire a pagare il mutuo sulla casa. Dopo le tasse, la sua vincita ammonta a 65mila dollari.

Brenda giocato una schedina alla lotteria Quick Pick da tre dollari, ed ha avuto una fortuna doppia. Dopo infatti che l’estrazione delle palle del Powerbell ha riportato quattro dei i numeri presenti nel suo biglietto, garantendole una vincita di cinquantamila dollari, il suo montepremi si è raddoppiato grazie alla giocata 2X Power Play multiplier.

I suoi numeri fortunati, ha raccontato la donna di Concord, sono correlati a due delle persone più importanti della loro vita, i suoi figli. “Ho due figli, ed ho usato i loro compleanni per scegliere i numeri da giocare“, ha condiviso Brenda. In quel giorno fatidico, la neo mamma è convinta che anche la sua bambina appena nata abbia contribuito alla sua buona stella. “Mi sento che mi ha portato fortuna, sono così grata“, ha affermato.