Usa, partorisce a 61 anni in vitro per fare un regalo al figlio gay

Una storia che ha lasciato a bocca aperta l’America e non solo. Una madre di 61 anni ha partorito in vitro un bambino per donarlo al figlio gay ed al compagno di quest’ultimo. La vicenda che ha destato scalpore e critiche arriva dal Nebraska, uno Stato particolarmente conservatore degli Stati Uniti d’America.

Uma Louise Dougherty Eledge è nata due settimane fa e la notizia sta facendo il giro del mondo. Non sono mancati i commenti positivi di coloro i quali hanno approvato questo progetto di concepimento, evidenziando la perfetta sintonia ed unione che lega le due famiglie; c’è chi, invece, lo vede come qualcosa di innaturale ed addirittura incestuoso.

Il dono

La giovane coppia gay non avrebbe sicuramente ottenuto l’adozione di un bambino e il figlio aveva anche perso il lavoro dopo il matrimonio; così sua madre ha deciso di sottoporsi alla fecondazione in vitro per dare alla coppia un figlio. La donna, Cecile Eledge, 61 anni, ha spiegato che è stato semplicemente un gesto d’amore nei confronti del figlio Matthew.

Il ragazzo, subito dopo aver annunciato il suo matrimonio con Elliott Dougherty, aveva perso il lavoro come insegnante in una scuola cattolica del Nebraska. L’unica soluzione per diventare papà era la fecondazione in vitro. Lea Yribe, sorella del compagno, Dougherty, ha donato i suoi ovuli mentre Matthew Eledge lo sperma, in modo che il nascituro avrebbe avuto il materiale genetico di entrambe le famiglie.

La madre di Matthew si è quindi offerta di portare a termine la gravidanza; dopo gli opportuni controlli medici è stata effettuata la fecondazione che è andata a buon fine e che ha dato come frutto una bambina: la prima al mondo ad essere stata partorita da una nonna.