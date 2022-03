Una famiglia della Florida è sotto shock dopo la tragedia immaginabile che l’ha colpita la scorsa settimana, quando un padre ed i due figli sono affogati accidentalmente nella piscina di casa. La tragedia si è svolta lo scorso giovedì pomeriggio ad Hollywood, dove la famiglia viveva in una casa con piscina sul retro.

Il 41enne Jean Wesley Fontu, la figlia Emmie di 5 anni ed il figlio Tyler di 2 anni sono stati trovati privi di conoscenza nella loro piscina da Anne Marie Dolce, moglie di Wes e madre dei bambini che ha fatto la tragica scoperta nel retro della sua casa. La donna ha immediatamente chiamato il 911, numero unico di chiamata per le emergenze America.

Il personale delle ambulanze che è giunto sulla scena ha cercato di rianimare i tre e trasportarli in ospedale, ma non c’è stato niente da fare e sia il padre che i due figli sono stati dichiarati morti più tardi presso il Memorial Regional Hospital. Secondo quanto riportato dai media americani, le autorità al momento non sospettano che si sia trattato di un delitto, ma sono in corso le indagini per chiarire come sia potuta avvenire la tragedia.

L’intera comunità è sconvolta per quanto successo. “Erano così pieni di vita e di energia“, commenta l’amica di famiglia Chanessa Ware, ricordando che Emmie aveva un sorriso contagioso, Tyler amava giocare e Wes adorava vedere i suoi figli gioire della vita. “Era un uomo dedicato alla sua famiglia, li amava“, commenta la donna. Non si capacita la madrefamiglia Anne, che ha commentato: “Erano tutti pieni di amore, è l’unica parola che riesco a trovare per descriverli, amore“.

Amici di famiglia hanno aperto una pagina su GoFundMe per coprire i costi dei funerali per le vittime, nella quale è scritto che dopo la colazione, i giochi della mattinata ed il pranzo, i tre si erano tuffati in piscina per divertirsi come loro solito. “Ad un certo punto è successo qualcosa che ha causato la fine improvvisa del divertimento. Potremmo non sapere mai come sia successo, e sicuramente non capiremo mail il perché, ma traiamo conforto dal fatto che Papà, Emmie, e Tyler siano insieme in Paradiso tra le mani amorevoli di Dio“.