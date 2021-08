Stavano trascorrendo una tranquilla serata al cinema, ma per Anthony Barajas, 19 anni, e Rylee Goodrich, 18 anni, non vi è stato nulla da fare. I due sono stati infatti freddati a colpi di pistola da un individuo durante una spaatoria, il quale sarebbe stato riconosciuto in Joseph Jimenez, 20 anni. Il dramma si è verificato nella giornata del 26 luglio scorso. A fare la macabra scoperta sono stati i dipendenti del cinema, che hanno trovato in una pozza di sangue i due malcapitati.

La 18enne sarebbe morta sul colpo, mentre Barajas era ancora vivo quando è stato soccorso, per cui è stato trasportato presso il più vicino ospedale, dove però è morto dopo 5 giorni di agonia. A rendere nota la notizia della scomparsa è stata sabato scorso la sua famiglia. Gli inquirenti stanno lavorando per capire esattamente che cosa sia accaduto. Nella serata di lunedì 26 luglio al cinema era stato proiettato il film The Foerver Purge.

Assasino rischia la pena di morte

Il presunto omicida, il 20enne appunto, già nella giornata di venerdì scorso è apparso davanti alla Corte Suprema per essere sentito dai magistrati. Le autorità affermano di non aver trovato alcun movente per quanto riguarda l’attacco e nessun collegamento personale tra Jimenez e le vittime. Se comunque verrà dichiarato colpevole rischia la pena di morte.

Anthony su Tik Tok era conosciuto con il nome d’arte di itsanthonymichael, ed era noto per i suoi scherzi e la pubblicazione di numerose sfide. Aveva quasi un milione di followers, i quali alla notizia della sua morte sono rimasti scioccati e senza parole. Qualcuno ha chiesto di non cancellare il suo account.

“Dal suo sorriso al suo cuore compassionevole, la presenza di Anthony è stata un dono per tutti coloro che lo conoscevano” – così ha dichiarato la sua famiglia. Barajas aveva cominciato a postare i suoi video nel 2019 e da allora il suo seguito è cresciuto di molto. A breve potranno forse conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo dramma.