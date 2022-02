Voleva sapere la verità sui vaccini anti Covid, per questo un sedicente No-Vax negli scorsi giorni, precisamente il 10 febbraio, si è reso protagonista di un gesto pericolosissimo a bordo di un aereo della Delta Airlines che percorreva la tratta Salt Lake City-Portland. Il velivolo era in volo quando il 32enne Michael Brandon Demarre si è alzato improvvisamente dal suo posto a sedere e ha raggiunto il portellone dell’aereo afferrando la maniglia.

Gli assistenti di volo in un primo momento pare non abbiano dato tanto peso alla cosa, credendo che l’uomo volesse andare soltanto alla toilette. Poi Demarre ha cominciato ad armeggiare con la maniglia del portellone, tentando di aprirla, ma inutilmente. A quel punto una hostess si è diretta immediatamente verso di lui e lo ha fermato. Il 32enne ha cominciato a urlare frasi senza senso dopo aver ceduto nel suo intento, frasi che mostravano tutta la sua contrarietà ai vaccini anti Covid.

Arrestato

Dell’accaduto è stata avvisata la Polizia di Portland, che ha quindi atteso il volo all’aeroporto. Una volta atterrato, gli agenti si sono precipitati all’interno dell’aereo arrestando il 32enne. Mentre lo portavano via Demarre urlava frasi assurde, come ad esempio “ci hanno mentito tutti, diteci la verità” e cose di questo genere.

Alla Polizia ha rivendicato il gesto, spiegando che il suo intento era quello di inscenare una protesta contro le vaccinazioni atte a contrastare l’infezione provocata dal Sars-CoV-2. Per lui le cose non si mettono assolutamente bene: se condannato rischia 20 anni di carcere. Un gesto, il suo, che ha messo in pericolo passeggeri ed equipaggio.

L’uomo sperava di poter forse essere ripreso dai passeggeri mentre affermava le sue teorie negazioniste, ma non è andata assolutamente così. Il movimento No-Vax è purtroppo diffuso in tutto il mondo, non solo nel nostro Paese, un fenomeno che le autorità e i governi combattono con vigore e forza.