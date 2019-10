USA, New York: 24enne uccide a sprangate quattro senzatetto

New York appare essere una delle mete più ambite dal punto di vista turistico; ogni turista che ha sempre il pensiero fisso di fare almeno un viaggio presso “la grande mela“, una città che sicuramente sa regalare fascino e mistero a chiunque la visiti, sia di giorno che di notte. New York insomma è una città che incanta e travolge, ma allo stesso tempo la città sa anche essere dura e spietata, soprattutto per chi ci vive, e per chi versa in condizioni precarie.

Come tutti sanno infatti la vita in America non è delle più semplici, la vita è cara e spesse volte si fa fatica persino ad arrivare alla fine del mese, anche per le famiglie più agiate. A New York infatti si contano ben 1 senzatetto ogni 120 persone, una percentuale altissima se si pensa che la città è composta da 8,5 milioni di abitanti. Si contano infatti ben 61.674 senzatetto.

Questa moltitudine di persone che vive e dorme per strada, purtroppo non è esente da aggressioni notturne. Nella notte di Sabato 5 Ottobre alle ore 01:50, è stata chiamata la polizia per un’aggressione a quattro senzatetto mentre dormivano, senza alcun motivo apparente.

Il protagonista del gesto appare essere un ragazzo di appena 24 anni, fermato e portato in questura, che pare il responsabile non solo di quattro aggressioni ma di ben 3 omicidi e 1 ferito grave. Il ragazzo pare abbia fatto ricorso alla violenza con una spranga di ferro, con fendenti diretti dritti alla testa, con l’intento quindi di uccidere i malcapitati.

Ovviamente sono state chiamate anche le autorità sanitarie per trasportare i soggetti al New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital. Solo uno di questi al momento è ancora in vita, nonostante versi in gravi condizioni. Non si conosce ancora il movente di tale gesto efferato.