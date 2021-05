Lui è la persona attualmente più giovane vaccinata contro il Covid-19: si tratta di Vincenzo Mincolla, un neonato di otto mesi che vive a Baldwinsville, vicino New York. L’infante vive insieme ai suoi genitori di origini italiane, entrambi medici di famiglia. Il bimbo ha ricevuto la sua prima dose del vaccino prodotto da Pfizer tre settimane fa, quando aveva appunto sette mesi. Mercoledì scorso, giorno 12 maggio, Vincenzo ha ricevuto la sua deconda dose di siero anti Covid.

Non ci sono stati assolutamente effetti collaterali e il piccolo è stato benissimo. Mincolla ha ricevuto il vaccino in quanto presso la Upstate Medical University si sta svolgendo una sperimentazione sulla somministrazione del siero anti Covid di Pfizer sui bambini di età inferiroe ai 5 anni. Finora il Governo federale ha approvato il vaccino contro il coronavirus solo per bambini di 12 anni. La sperimentazione sui più piccoli pare stia dando ottimi risultati.

Il padre: “Porre fine alla pandemia”

“Riteniamo che sia importante porre fine a questa pandemia, e il modo più rapido e sicuro è quello di vaccinarci per uscirne” – così ha detto al giornale Syracuse.com il padre di Vincenzo, Mike Mincolla. Alla sperimentazione stanno prendendo parte 16 bambini, tutti di età compresa tra i sei mesi e i due anni.

L’Upstate University è soltanto uno dei quattro siti negli Stati Uniti dove si sta sperimentando la somministrazione del vaccino anti Covid sui più piccoli. Gli States sono tra l’altro l’unico Paese al mondo ad aver avviato tali test. I genitori di Vincenzo non hanno avuto nessun timore a sottoporre il piccolo al vaccino.

Il padre del bimbo ha riferito che durante le sue giornate di lavoro incontra molte persone restie a vaccinarsi. A loro Mike Mincolla ha spiegato che con il vaccino Pfizer si sente a suo agio, e proprio per dimostrare l’assoluta sicurezza del siero ha deciso di sottoporre suo figlio alla vaccinazione sperimentale. “È sicuro, efficace e funziona” – così ha detto Mike ai giornali locali.