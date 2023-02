Ascolta questo articolo

Una bambina nata con labbro leporino e palatoschisi ha catturato il cuore di migliaia di persone, dopo che gli scatti del suo servizio fotografico neonatale sono diventati virali sul web. Tutto è cominciato a metà dicembre, quando Courtney e Gavin Gardner, dal Texas, hanno dato il benvenuto alla loro figlia Sutton,

I genitori erano rimasti sconvolti quando a Sutton erano stati diagnosticati il labbro leporino e la palatoschisi unilaterale destra durante l’ecografia di 20 settimane, che consistono in delle aperture o spaccature nel labbro superiore e nel palato. Dopo la nascita, la neonata ha dovuto rimanere nell’unità di terapia intensiva neonatale per 18 giorni perché la sua condizioni rendeva difficile l’alimentazione con il biberon, ma è poi tornata a casa insieme ai genitori.

Durante la gravidanza, i genitori avevano deciso di ingaggiare la fotografa Shannon Morton per scattare le prime foto professionali della neonata. “Non abbiamo fatto foto di maternità o da neonato con nostro figlio e ci siamo davvero pentiti di non averlo fatto“, ha detto la madre 35enne. “Quindi, quando sono rimasta incinta di Sutton, sapevo fin dall’inizio che non volevo ripetere l’errore“,

Dopo il servizio, la Morton ha condiviso una foto angelica della piccola Sutton addormentata rannicchiata in una coperta color crema e con una fascia di fiori sulla testa nella pagina Facebook del suo studio. “Così tante faccine sorridenti in studio di recente! Questa è la dolce Sutton, la più carina piccola rossa!” ha sottotitolato l’immagine.

Courtney inizialmente era preoccupata per come le persone avrebbero reagito alle foto di sua figlia, sapendo quanto possano essere crudeli gli estranei online, ma non hanno ricevuto altro che amore e sostegno dai commentatori. “Erano tutti messaggi davvero gentili e premurosi, dolci, dicendo solo quanto fosse bella“, ha condiviso la mamma. “Alcune persone hanno iniziato a scrivere che avevano parenti o amici che avevano bambini affetti da palatoschisi“.

Da quando il primo post è stato condiviso il 26 gennaio, ha ricevuto più di 728mila Mi piace e quasi 7.000 commenti. I Gardner, che hanno anche un figlio di tre anni di nome Asher, non si aspettavano che il ritratto della loro figlia diventasse virale, ma erano “assolutamente entusiasti” della reazione positiva. Sutton sarà sottoposta ad un primo intervento chirurgico per riparare il labbro a marzo e subirà un secondo intervento chirurgico per chiudere il palato quando sarà più vicina al suo primo compleanno.