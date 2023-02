Ascolta questo articolo

Le autorità della Florida gridano al miracolo, dopo il ritrovamento di una neonata ancora in vita dopo essere stata abbandonata in un bosco in piena notte. Adesso gli sforzi si concentrano sul rintracciare i genitori della bambina, che era appena venuta alla luce quando è stata lasciata per morta.

La piccola, che pesava 2,9 kg, è stata lasciata in un’area boscosa della Florida centrale, in una zona dove di notte le temperature raggiungono i 10 gradi centigradi. La bambina era avvolta in una vecchia coperta e aveva circa un’ora e mezza di vita quando è stata trovata, poco prima delle due del mattino di sabato, con ancora la placenta ed il cordone ombelicale attaccati.



Lo sceriffo della contea di Polk Grady Judd ha commentato in un video pubblicato sulla pagina Facebook dell’ufficio dello sceriffo domenica: “È un evento che non vediamo molto spesso perché ci sono leggi sui rifugi sicuri“. In Florida, le leggi sui rifugi sicuri consentono alle persone di abbandonare in sicurezza neonati illesi fino a una settimana dopo il parto, ha ricordato Judd.

“Una signora pensava di aver sentito alcuni gatti urlare e litigare verso la mezzanotte di sabato mattina, e poi si è calmata“, ha detto Judd. “Poi, circa un’ora e mezza dopo, ha sentito di nuovo queste urla e pianti, ed è uscita e ha pensato: ‘Quello è un bambino.'”. È allora che la signora, di nome Magdalena Gregorio Ordonez, si è messa alla ricerca, fino a che non ha trovato la neonata.



Lo sceriffo ha detto di aver battezzato la piccola Angel Grace Lnu, spiegando: “È bella come un angelo. È per grazia di Dio che non è morta, e Lnu è: Last Name Unknown (=Cognome sconosciuto, ndr)”. La polizia è ora alla ricerca della madre, che si ipotizza essere di origina ispanica, per accusarla di negligenza. “Se la bambina non fosse stata ritrovata e salvata, ora saremmo a parlare di accuse di omicidio“, ha commentato Judd.