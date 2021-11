Glen de Vries, l’impenditore microbiologo 49enne originario di News York, è morto nella giornata di ieri durante un terribile incidente aereo. L’uomo, insieme ad un’altra persona, si trovava a bordo di un Cessna 172, un piccolo aereo utilizzato per le lezioni di volo. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, il monomotore ha perso improvvisamente quota andandosi a schiantare al suolo in un’area boscosa situata a poco più di 60 chilometri da New York, nel New Jersey.

Il piccolo velivolo era partito dalla contea di Essex, a Caldwell, ed era diretto al Suessex Airport. De Vries nel tempo libero era pilota di aerei. La sua grande passione anche per lo spazio, lo aveva portato a volare letteralmente al di fuori dell’atmosfera terrestre con William Shatner, il celebre Capitano Kirk di Star Trek. L’imprenditore, infatti, proprio un mese fa era salito a bordo del razzo New Shepard prodotto dall’azienda Blue Origin di Jeff Bezos: insieme al Capitano Kirk aveva compiuto un viaggio orbitale di 10 minuti.

Tantissimo dolore

La notizia della morte di Glen de Vries si è sparsa immediatamente in tutto il mondo, generando molto dolore. Dolore che in queste ore viene espresso soprattutto da chi lo ha conosciuto e da chi, con lui, ha vissuto quei bellissimi e toccanti momenti nello spazio. “Siamo devastati dall’aver appreso della morte di Glen de Vries. Ha portato molta energia nella squadra di Blue Origin. La sua passione per l’aviazione e la beneficenza sarà ricordata e ammirata” – così ha scritto in una nota l’azienda Blue Origin di Jeff Bezos, devastata da questa improvvisa perdita.

La fidanzata di Bezos, Lauren Sanchez, ha invece ricordato alla stampa americana il momento in cui il razzo partì per lo spazio. In quell’istante la compagna di de Vries, Leah, le strinse forte la mano. Il volo nello spazio avvenne il 13 ottobre scorso. De Vries subito dopo il “viaggio” nello spazio disse che quest’esperienza la si deve rendere possibile ad un numero sempre maggiore di pesone.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto negli Stati Uniti nelle scorse, e anche le cause che hanno portato il velivolo a perdere quota e a schiantarsi al suolo. La notizia del decesso di De Vries viene anche confermata dalla Polizia, che si è recata sul luogo del disastro.