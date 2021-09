Un uomo negli Stati Uniti è morto per rabbia dopo che un pipistrello lo ha morso al collo durante il sonno. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Dipartimento di Salute Pubblica dell’Illinois, stato nel quale la vicenda ha avuto luogo, che ha confermato la morte dell’uomo specificando che si tratta del primo caso di morte per rabbia dal 1954 per l’Illinois.

La vittima è un uomo di circa 80 anni di Lake County, che è morto martedì a circa un mese dal morso dell’animale. L’uomo ha raccontato di essere stato svegliato a metà agosto dal morso di un pipistrello che ha trovato attaccato al suo collo. Sul momento l’uomo non ha dato troppo peso alla vicenda, decidendo di non andare a farsi controllare da un dottore.

A settembre ha iniziato a mostrare sintomi solitamente associati alla rabbia, come dolori al collo, mal di testa, difficoltà a controllare i propri arti, lentezza nel parlare e formicolio alle estremità. Il Centro per Controllo e Prevenzione delle malattie locale ha confermato la diagnosi dopo i test nei propri laboratori, identificando nell’uomo la malattia.

La rabbia ha purtroppo un tasso di mortalità del 100% nei pazienti sintomatici, in quanto una volta che inizia a mostrare sintomi è troppo tardi per intervenire e rimangono solo poche settimane di vita. Per la malattia esistono sia un vaccino che opzioni di trattamento che possono prevenire la morte, ma l’unica speranza per le persone infette è quella di somministrarle immediatamente dopo che la vittima è stata esposta alla malattia.

Gli operatori sanitari ed altre persone entrate in contatto con le secrezioni dell’uomo sono state esaminate e trattate per la prevenzione della rabbia, conferma il Dr. Ngozi Ezike che dirige il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Illinois e lancia un appello: “Esiste un trattamento salva vita per gli individui che cercano velocemente cure dopo l’esposizione ad un animale con la rabbia. Se pensate di essere stati esposti, rivolgetevi subito ad un medico“.