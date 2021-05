Ci ha lasciato all’età di 80 anni Spencer Silver, l’inventore del famoso adesivo post-it. Si tratta del celebre composto di fogliettini adesivi da staccare e riattacare su qualsiasi superficie. Ciò è stato reso possibile da una speciale colla che non perde la sua viscosità, e che quindi consente di riutilizzare più volte il fogliettino. Su questi fogliettini, spesso tutti di colore diverso, ognuno di noi in questi anni ha scritto qualcosa e magari lasciato un promemoria a qualcuno.

L’idea nacque quasi per “errore”. A Silver l’azienda per la quale era impiegato, la 3M, chiese di sviluppare una colla che fosse molto resistente, e che consentisse di tenere legati più fogli insieme. L’esperimento però, come raccontò all’epoca lo stesso Spencer (era il 1968), non riuscì e il composto creato si rivelò una colla addirittura più debole di quella usata dai bambini a scuola. Insieme ad un collega, il chimico si rese però conto che non tutto era perduto: la colla, infatti, aveva una speciale caratteristica e poteva essere attaccata ad una superficie senza che ne perdesse la viscosità. Nel 1972, dopo anni di prove, la 3M brevettò l’invezione di Spencer.

Il segnalibri di Arthur Fry

Arthur Fry, un altro scienziato, decise così di sviluppare dei segnalibri utilizzando proprio l’adesivo di Silver. Nacque così il moderno post-it, che sfrutta proprio il composto chimico inventato da Spencer. Nato a San Antonio in Texas nel 1941, Spencer Silver ha conseguito la laurea in chimica presso l’Università di Stato dell’Arizona, oltre a un master nel 1962 e un dottorato in chimica organica presso l’Università del Colorado a Boulder nel 1966.

All’inizio i foglietti adesivi furono commercializzati in poche città degli Stati Uniti, dal 1980 il loro commercio si estese a tutti gli Usa e vennero chiamati Post-it Notes. Il prodotto in pochissimi anni diventò popolare nel resto del mondo e anche in Europa, dove la gente lo usa quasi quotidianamente.

Spencer compare in oltre 30 brevetti della 3M. Nel 1988 ha ricevuto il premio American Chemical Society Award for Creative Invention e nel 2011 ha ottenuto l’ammissione alla National Inventors Hall of Fame. La notizia della sua scomparsa ha destato l’attenzione di tutto il mondo.