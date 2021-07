Una tragica fatalità in un centro commerciale negli Stati Uniti ha provocato la morte di un bambino di 2 anni, precipitato dalle scale mobili mentre si trovava nelle braccia del padre. La terribile vicenda si è svolta domenica intorno alle 16 in Colorado nel Town Center Mall della città di Aurora, dove la famiglia stava trascorrendo il pomeriggio.

Il bambino si trovava tra le braccia del padre quando i due hanno imboccato le scale mobili che dal secondo piano dell’edificio li avrebbe dovuti trasportare al primo piano. Improvvisamente il bambino si è sporto troppo, facendo perdere la presa al padre e precipitando al piano di sotto. Il volo del bambino è avvenuto davanti a decine di persone che si trovavano in quel momento a fare shopping nel centro commerciale.

“Ero in un negozio di scarpe, all’improvviso ho sentito un sacco di urla“, racconta un testimone. “Il proprietario del negozio è corso fuori e l’ho sentito telefonare ai soccorsi dicendo che era successo qualcosa, non poteva chiudere il negozio perché c’erano clienti. Poi mi ha guardato e mi ha detto che un bambino era precipitato dalle scale mobili“.

Altri presenti hanno raccontato di aver visto il bambino a terra esanime, prima che i soccorsi arrivassero e lo portassero in ospedale. Purtroppo le condizioni del bambino erano troppo gravi ed è morto lunedì in seguito alle ferite riportate nella caduta. “Deve essere un monito per i genitori“, racconta un testimone, “che non si può mai essere troppo prudenti sulle scale mobili”.

Le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto sono al momento in corso, e seppure ci si trovi nelle prime fasi dell’investigazione, la Polizia si è sbilanciata dicendo che pensano che si sia trattato di un tragico incidente. “L’unità dei Crimini contro i bambini sta investigando la vicenda, come succede in ogni evento in cui un bambino di questa età rimanga ferito gravemente o ucciso, le indagini sono aperte“, confermano fonti investigative.