Una terribile tragedia si è verificata da Albuquerque, in New Mexico, negli Stati Uniti D’America, dove una mongolfiera con a bordo alcuni passeggeri si è schiantata al suolo. Secondo quanto riferiscono i giornali locali e internazionali, che citano fonti investigative, la mongolfiera avrebbe avuto dei problemi in aria, poi si è scontrata con alcuni cavi elettrici e sarebbe caduta al suolo all’interno del giardino di un’abitazione. Gravissimo il bilancio: ci sono stati infatti 4 morti e un ferito, che è stato trasportato in gravi condizioni presso il più vicino ospedale.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare con precisione. Sul posto sono giunte subito diverse ambulanze. I medici non hanno potuto far altro che constare il decesso delle 4 vittime. Erano troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto. Dopo essersi schiantata al suolo la mongolfiera ha preso anche fuoco, per questo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco americani. Albuquerque è famosa per le sue mongolfiere e il festival degli “hot air balloon” attira ogni anno migliaia di visitatori.

Un dramma assurdo

Sulla Rete in queste ore ha cominciato a circolare un video che mostra il momento della caduta della mongolfiera. Dalle immagini si vede chiaramente il “pallone” che si sgonfia in aria per poi cominciare la sua discesa incontrollata verso il suolo. Quando cade, la mongolfiera scompare dietro ad alcuni alberi.

Proprio in quel momento poi è andata a colpire i cavi della corrente elettrica. Tale circostanza ha causato un blackout in tutta la zona, lasciando senza elettricità circa 13.000 abitazioni. Tantissimi quindi i disagi per i cittadini. I Vigili del Fuoco, insieme all’azienda di distribuzione dell’energia elettrica, hanno poi ripristinato il tutto.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato negli Stati Uniti D’America. La notizia ha letteralmente sconvolto il Paese. Per il momento le generalità delle vittime non sono state diffuse, questo per rispetto anche alle loro famiglie.