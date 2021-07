USA, meccanico ripara vecchie automobili per donarle ai bisognosi: 33 consegne in 9 mesi

Alcune persone hanno un animo talmente generoso che decidono di prodigarsi per il prossimo aiutandolo se è in difficoltà. Per farlo non elargiscono denaro, ma semplicemente si affidano a ciò che sanno fare meglio. Negli Stati Uniti, un meccanico decide, di sfruttare il suo tempo libero e la sua passione, a favore delle persone più bisognose riparando vecchie auto per venire incontro alle loro difficoltà. Un gesto che gli ha permesso di farsi conoscere un po’ ovunque.

Eliot Middleton è un uomo di 38 anni che vive nella Carolina del Sud e che nella sua zona è una sorta di simbolo, proprio per la sua magnanimità. Un uomo che, pur abbandonando la sua passione e lavoro di meccanico, per la professione nel mondo della ristorazione, non ha mai smesso di esercitare il suo mestiere precedente e ne ha approfittato per aiutare il prossimo sfruttando le sue potenzialità in questo campo.

Infatti, grazie alla sua abilità di meccanico, in 9 mesi, è riuscito a recuperare e consegnare ben 33 auto ai bisognosi, a coloro che per lavoro ne necessitavano, ma per esigenze economiche, non potevano permettersela. La vicenda ha avuto luogo nel 2020, quando alcune persone, in seguito a una raccolta per il cibo per i bisognosi organizzata da lui stesso, si sono presentate a casa sua a piedi, sebbene abitassero molto lontano. In seguito, in un post su Facebook ha domandato di auto malmesse in modo da poterle riparare in cambio di costolette alla brace.

Da quel momento, è cominciata la sua attività con tantissimi veicoli rimessi a nuovo e dati in aiuto alle persone bisognose. Prima della ristorazione, ha lavorato come meccanico per 15 anni insieme al padre e, ai giornali che lo hanno intervistato, spiega così il suo intento: “Non ci sono mezzi pubblici nella zona. Non abbiamo taxi e Uber. C’è una mancanza di trasporti nelle aree rurali e sapevo che avrei potuto usare la mia precedente esperienza nel campo per aiutare”.

Se all’inizio pagava tutto di tasca propria, ora ha una organizzazione senza scopi di lucro per cui comprare pezzi di ricambio utili a riparare le auto, aiutato anche dalle tante donazioni ricevute. Inoltre, afferma di non avere quasi più tempo, ma nonostante questo, non è stanco e si dice soddisfatto di questo intento.