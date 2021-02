USA, maxi tamponamento tra 100 veicoli a Forth Worth: tre morti e decine di feriti

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato nella mattinata dell’11 febbraio a Forth Worth, in Texas, una cittadina non lontana da Dallas. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, almeno 100 veicoli tra camion, pick-up e automobili sono entrati in collissione su un’autostrada della zona. Erano le 7:00 ora locale quando è avvenuto il sinistro, praticamente l’ora di punta in cui moltissime persone si recavano a lavoro o cominciavano la giornata. All’improvviso uno dei veicoli ha cominciato a tamponare l’altro che lo seguiva, poi tutti gli altri si sono uniti tamponoandosi gli uni con gli altri.

Terribili le immagini postate sui social da alcuni automobilisti che si trovavano sulla corsia opposta dell’autostrada. In un video si vede un Tir giungere a tutta velocità e schiantarsi contro i mezzi già tamponati. Sembrano le immagino di un film di fantascienza, eppure è successo davvero. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’incidente potrebbe essere stato provocato dalla strada ghiacciata. In Texas in questo periodo ci sono temperature basse, e il freddo trasforma le arterie stradali della zona in autostrade ghiacciate, dove spesso i veicoli perdono il controllo.

Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco sul posto

Immediatamente sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i soccorsi. Sul posto sono giunte ben 24 unità dei Vigili del Fuoco, insieme a numerose pattuglie della polizia, che hanno cercato di soccorrere i feriti e le persone rimaste intrappolate nei veicoli. Matt Zavadsky, portavoce di MedStar, ha detto che i soccorritori hanno fatto la spola tra un mezzo e l’altro per cercare persone ferite o che necessitavano di cure mediche, cosa confermata dai pompieri. Scene davvero assurde si sono verificate a Forth Worth.

Mike Drivdahl, dei Vigili del Fuoco, ha affermato che ci vorrà diverso tempo per rimuovere tutti i veicoli e per fare una conta precisa dei danni che l’incidente ha causato. Per il momento si sa solo che il sinistro ha causato tre morti accertati e una trentina di feriti, i quali sono stati trasportati presso alcuni ospedali della zona. Il giornale locale Forth Worth Star ha confermato la notizia dell’accaduto. Le scene dell’incidente hanno fatto il giro del mondo.

Tra l’altro neanche il meteo dà una mano, in quanto per le prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con il freddo che continuerà ad imperversare in Texas. Anche un agente della polizia sarebbe rimasto ferito nell’incidente. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto. Le indagini comunque proseguono spedite.