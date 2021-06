Un maxi tamponamento si è verificato nelle scorse ore nella contea di Butler, in Alabama, stato federato degli Stati Uniti D’America. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, nove bambini e un adulto sono deceduti durante il tremendo impatto. Un incidente gravissimo, che ha coinvolto diversi veicoli sulla Interstate 65. In quel momento sulla zona si stava abbattendo una tempesta tropicale, per cui il maltempo potrebbe essere all’origine del disastro. Le giovani vittime del sinistro avevano un’età compresa tra 9 mesi e 17 anni.

Anche un padre di 29 anni che viaggiava insieme al suo figlioletto ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti subito i medici con diverse ambulanze, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco americani, che hanno provveduto ad estrarre i corpi delle persone dalle auto. Il padre che è deceduto si trovava a bordo di un piccolo suv. La notizia di quanto avvenuto in Alabama ha destato sconcerto in tutto il mondo, questo a causa della gravità dell’incidente.

In totale 10 morti

Tra i bambini e l’adulto deceduto, il totale dei morti provocati dall’incidente è di 10. Tutte le altre giovani vittime viaggiavano su un veicolo partito dal Tallapoosa County Girls Ranch, una struttura che ospita ragazzi abbandonati o vittime di abusi. Sulle cause dell’incidente indagano gli inquirenti, che vogliono vederci assolutamente chiaro.

L’autista del mezzo in cui viaggiavano i bambini partiti dal Tallapoosa Country Girls Ranch è stato estratto vivo dal mezzo dai pompieri e trasportato in ospedale. Secondo i primi rilievi effettuati dagli investigatori, un veicolo avrebbe cominciato a perdere aderenza sull’asfalto a causa dell’acquaplaning, causando quindi il tamponamento di un altro mezzo e poi del bus in cui viaggiavano i bambini partiti dal Ranch.

In questi giorni, in Alabama, si sono verificate fortissime piogge che hanno messo in ginocchio buona parte dello stato. Il maltempo ha causato disagi anche alla circolazione stradale, provocando diversi incidenti, incluso quest’ultimo avvenuto sulla Interstate 65. I famigliari delle vittime sono rimasti sconvolti dall’accaduto.