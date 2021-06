Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Una notizia che gela il sangue quella resa nota da Mark Hoppus. Il cancro è una delle malattie per cui, ad oggi, non esiste una cura specifica. In questo periodo segnato dalla pandemia molti malati oncologici non hanno potuto ricevere le cure necessarie a causa del collasso delle strutture sanitarie, piene di pazienti Covid-19. Forza Mark, siamo tutti con te!