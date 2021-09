Alcune storie d’amore sono talmente piene passione che la forza dei sentimenti che provano i protagonisti commuove ed emoziona chiunque legga la loro storia. Una storia ricca di buoni sentimenti e di amore vero è accaduta negli USA, in Florida, dove un uomo, considerando che la moglie è ricoverata in terapia intensiva, non smette mai di farle sentire il suo amore con un cartello e la scritta “Ti amo” fuori dall’ospedale.

La storia di Gary Crane e della moglie Donna ha commosso gli USA nelle ultime settimane, non appena i giornali ne hanno dato notizia. La moglie dell’uomo, Donna, di anni 56, avendo contratto il Covid e versando in condizioni alquanto gravi, ha dovuto essere ricoverata in terapia intensiva. Il marito, non potendo starle accanto fisicamente, ha pensato di supportarla in un altro modo.

Infatti, per 10 giorni, il tempo della degenza della donna, l’uomo ha praticamente vissuto nel parcheggio dell’ospedale di Port Orange, in Florida, con un cartello in mano con la seguente scritta: “I love you”. In questo modo l’uomo le stava accanto facendole capire che, nonostante tutto, lui era presente, così come i suoi sentimenti che sono state uno sprone per continuare a lottare.

Donna, la moglie, ha raccontato alla CNN di aver contratto il Covid prima di aver deciso di vaccinarsi ed è stata ricoverata in terapia intensiva dal momento che aveva delle difficoltà respiratorie. Da quel momento, i due non potevano più comunicare e, quindi, l’uomo le ha detto di guardare fuori dalla finestra ogni giorno dove ad attenderla c’era proprio il marito con il suo messaggio d’amore.

Un gesto che ha commosso tutti, compreso lo staff dell’ospedale e le infermiere che hanno elogiato la sua dolcezza. Gary è rimasto nel parcheggio e, quindi, nella sua auto in attesa che la moglie si riprendesse e ogni tanto faceva un pisolino. Ovviamente la moglie è riuscita a farcela, grazie alle cure dei medici, ma sicuramente Gary le ha trasmesso tutta la forza necessaria.