USA, maestro d’asilo ricoperto di tatuaggi licenziato: "Spaventa i bambini"

Un maestro d’asilo in America è stato licenziato a causa del suo corpo ricoperto di tatuaggi.

A raccontare la vicenda è lo stesso protagonista, un uomo di 35 anni di nome Sylvain Helaine, che si è dichiarato “estremamente deluso” quando ha scoperto che non avrebbe più potuto insegnare presso la scuola elementare Docteur Morere dopo che l’istituto ha ricevuto diverse lamentele perché il suo aspetto spaventava i bambini.

Sylvain, che è completamente ricoperto di tatuaggi ed ha persino tatuato gli occhi per eliminare ogni traccia di bianco dai bulbi oculari, ha commentato: “Credo che la decisione che hanno preso sia molto triste. Sono un maestro ed amo il mio lavoro.“

La passione di Sylvain per i tatuaggi è iniziata quando aveva 27 anni e viveva a Londra, dove insegnava in un istituto privato. Una crisi esistenziale lo ha portato ad iniziare a ricoprire il suo corpo di inchiostro, e non ha più smesso. “È da allora che farmi tatuare è la mia passione“, racconta l’uomo, che secondo una stima fatta in base ai tatuaggi sul suo corpo avrebbe passato oltre 460 ore sotto l’ago dei tatuatori.

Nonostante l’aspetto decisamente singolare dell’uomo, Helaine precisa che non ha mai avuto problemi di questo tipo nel suo lavoro di insegnante prima di arrivare alla scuola Docteur Morere.”Tutti i miei studenti ed i loro genitori erano sempre tranquilli con me perché mi conoscevano. È solo quando le persone mi vedono da lontano che pensano il peggio.”

In un comunicato alla stampa americana, la scuola ha fatto sapere di aver preso questa decisione in quanto i bambini al di sotto dei 6 anni “potrebbero essere spaventati dal suo aspetto“, e confermano di aver raggiunto un accordo con Sylvain riguardo la sua rimozione come insegnante di asilo. L’uomo promette che continuerà la sua carriera di insegnante, sperando che il suo aspetto fisico particolare ispiri i suoi studenti a diventare adulti più tolleranti.